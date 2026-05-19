Врач назвал продукты для восполнения дефицита магния без добавок

Диетолог Елизавета Афинская перечислила продукты, которые помогают восполнить дефицит магния без добавок. Их специалистка назвала в своем Telegram-канале.

Афинская объяснила, что дефицит магния часто возникает на фоне стресса, когда потребность организма в этом микроэлементе возрастает. Однако диетолог призвала не спешить пить таблетки для его восполнения, а сначала скорректировать питание.

Основными натуральными источниками магния Афинская назвала тыквенные и подсолнечные семечки, овсянку, шпинат, бобовые и темный шоколад. Эти продукты легко добавить в ежедневное меню, например в каши, салаты или перекусы, чтобы мягко поддерживать нервную систему и сон.

При этом диетолог подчеркнула, что некоторые натуральные продукты содержат больше магния, чем добавки. Так, по ее словам, в 100 граммах тыквенных семечек содержится 158 миллиграммов магния, в какао-порошке — 120. При этом многие добавки включают всего 40–90 миллиграммов магния, даже если на упаковке указана другая дозировка.

«Я видела подобное у нескольких популярных брендов. На упаковке написано 500–600 миллиграммов магния, а в реальности элементарного магния содержится всего 40–90 миллиграммов в капсуле. Это важно знать, чтобы не путаться с дозировками», — пояснила Афинская.

Ранее эндокринолог Виктория Садовская назвала самый полезный для здоровья хлеб. По ее словам, цельнозерновой хлеб богат витаминами и микроэлементами, включая магний.