Может ли акне вернуться после лечения системными ретиноидами

Многие боятся, что после отмены системных ретиноидов, которые применяются для лечения акне, высыпания вернутся с удвоенной силой. На самом деле препараты приводят к длительной ремиссии, но тем не менее в редких случаях высыпания могут вернуться, однако в более легкой форме, рассказала «Газете.Ru» дерматовенеролог, косметолог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Наталья Дюранова.

Системные ретиноиды — это группа лекарственных препаратов, которые используются при курсовом лечении средней и тяжелой форм акне. Они являются производными витамина А. В отличие от кремов и мазей, действующих локально, системные препараты принимаются внутрь и влияют на организм в целом.

«Системные ретиноиды действуют на все звенья патогенеза акне: уменьшают выработку кожного сала более чем на 90%, нормализуют процесс ороговения, подавляют рост бактерий и снимают воспаление. Многие боятся, что после отмены препарата высыпания вернутся с удвоенной силой. Это не совсем так: после курса терапии работа сальных желез перестраивается. В большинстве случаев наступает длительная ремиссия. Однако возможны рецидивы, которые обычно протекают легче. В таких случаях назначают повторный курс или поддерживающую терапию местными средствами», — объяснила доктор.

Также важно учитывать, как проводился курс лечения. Если пациент не соблюдал регулярность приема препарата или дозировка была неправильной, эффективность терапии может оказаться недостаточной.