Как восстановиться после долгого перелета и смены часовых поясов

Сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков рассказал, как быстро восстановить сон после долгого перелета и смены часовых поясов. Способы сделать это он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Во-первых, Новиков порекомендовал за несколько дней до вылета начать плавно перестраивать режим сна. Если человек летит на восток, то нужно ложиться и вставать на час раньше каждый день, а если на запад, то на час позже. Врач отметил, что очень важно избегать недосыпа и дефицита сна, так как это только ухудшит адаптацию к новому часовому поясу.

Новиков добавил, что наладить режим дня помогают пешие прогулки, обильное питье воды, отказ от алкоголя и избытка кофеина, а также правильно подобранный световой режим.

«Свет — главный "перенастроечный" фактор: после перелета на восток полезнее искать утреннее солнце и избегать яркого света поздним вечером, после перелета на запад — наоборот, больше света во второй половине дня», — посоветовал сомнолог.

Доктор также призвал за несколько дней до вылета по возможности сдвинуть время приемов пищи и есть по расписанию, которого человек будет придерживаться после перелета. Сомнолог объяснил, что еда — это важный сигнал для биологических часов кишечника и печени.

Кроме того, как отметил Новиков, по согласованию с врачом можно использовать мелатонин в небольшой дозе, принимая его за 30-60 минут до сна по местному времени, чтобы мягко подсказать организму, когда пора засыпать.