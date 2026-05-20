Диетолог назвал безопасную норму макарон в день

Какая порция точно не навредит фигуре и здоровью? Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, какое количество макаронных изделий можно употреблять в день.

По словам специалиста, разумной суточной нормой для продуктов, богатых крахмалами (к которым относятся и макароны), является порция около 300 граммов в готовом виде. Такой объём, как отметил врач, обеспечивает адекватную углеводную нагрузку, не провоцирует переедания и не вызывает резких скачков сахара в крови.

При этом Поляков подчеркнул, что полезные свойства продукта напрямую зависят от его состава. Он рекомендует отдавать предпочтение изделиям из твёрдых сортов пшеницы, так как обычные разваренные макароны могут сильнее влиять на уровень глюкозы. В качестве альтернативы диетолог также предложил обратить внимание на макароны из бобовых, кукурузы и других культур.

