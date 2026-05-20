Травматолог рассказал, когда йога может быть опасна для здоровья

Травматолог-ортопед Кирилл Керимов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», когда йога может быть опасна для здоровья. По его словам, самые рискованные позы — это не «плохие» упражнения сами по себе, а положения с высокой нагрузкой на конкретные зоны.

«В российских клинических рекомендациях по скелетно-мышечной боли в нижней части спины среди факторов риска указаны подъём тяжестей, частые наклоны туловища, «скручивающие» нагрузки и длительное пребывание в неудобной статической позе», — сказал врач.

Эксперт добавил, что клинические рекомендации по остеоартриту делают акцент на снижении веса при его избытке, регулярных физических упражнениях и профилактике травм — то есть нагрузка должна быть дозированной, а не экстремальной.