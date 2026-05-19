При каких болезнях кофе может спровоцировать обострение

Кофе давно стал для миллионов людей ежедневным ритуалом, однако при ряде заболеваний этот напиток может навредить здоровью. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU рассказала, кому стоит отказаться от кофе или употреблять его с осторожностью.

У людей, страдающих аритмией, сердце бьётся неравномерно. По словам диетолога, кофе при этом заболевании не рекомендуется.

«Кофе может усугубить симптомы и спровоцировать обострение заболевания в связи с тем, что кофеин стимулирует сердечную деятельность, — объяснила Русакова. — Кроме того, он влияет на частоту сердечных сокращений у предрасположенных к этому людей и потенциально может спровоцировать нарушение ритма сердца».

Врач добавила, что даже у здоровых людей слишком большое количество кофеина способно повысить артериальное давление и частоту сердечных сокращений, поэтому объёмы употребления необходимо контролировать в любом случае.

При жёлчнокаменной болезни эксперт также советует пить кофе с осторожностью, поскольку кофеин стимулирует сокращение желчного пузыря.

«При обострении заболевания необходимо полностью исключить кофеиносодержащие напитки, а при переходе жёлчнокаменной болезни в состояние ремиссии стоит посоветоваться с лечащим врачом», — порекомендовала Русакова.

Гастроэзофагеальный рефлюкс — это состояние, при котором содержимое желудка забрасывается в пищевод. Врач не рекомендует употреблять кофе и при этом заболевании. Как пояснила диетолог, кофеин может расслаблять нижний пищеводный сфинктер — клапан между пищеводом и желудком, что приведёт к появлению изжоги и отрыжки.