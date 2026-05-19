Крымские врачи рассказали о полезных свойствах одуванчиков

В мае отмечается Всемирный день одуванчика. Этот солнечный цветок, который многие привыкли считать обычным сорняком, на самом деле является источником множества ценных веществ. В разгар сезона цветения одуванчиков на полуострове о полезных свойствах этого растения рассказала "Крымская газета".

Одуванчик принадлежит к обширному семейству астровых. Растение богато витаминами (С, А, В2, Е, РР), минералами (кальций, железо, марганец, фосфор, калий), каротиноидами и калием, необходимым для нормальной работы сердечной мышцы.

Одуванчик находит применение в самых разных сферах. В кулинарии молодые листья используют для приготовления витаминных салатов, соусов, запеканок и приправ к мясным и рыбным блюдам. Чтобы убрать горечь из зрелых листьев, их вымачивают в подсоленной воде. Из цветков делают варенье и сиропы, а маринованные бутоны добавляют в супы и гарниры.

В косметологии экстракты одуванчика ценят за увлажняющие и противовоспалительные свойства - их включают в состав кремов и масок, в том числе средств против акне.

Широко используется одуванчик и в медицине. Научно доказано, что растение обладает спазмолитическим, слабительным, противовоспалительным, мочегонным и гипогликемическим действием. Экстракты одуванчика стимулируют работу желудка, улучшают пищеварение, повышают кислотность желудочного сока и защищают клетки печени. Кроме того, они влияют на обмен глюкозы и накопление молочной кислоты в мышцах, что может способствовать повышению выносливости.

Врач‑эндокринолог и диетолог Екатерина Стеценко отмечает, что одуванчик помогает бороться с лишним весом. А также полезен пациентам с сахарным диабетом: благодаря содержанию инулина он нормализует работу микрофлоры кишечника и понижает уровень сахара в крови. К осени в корнях растения накапливается до 40% этого пребиотика - он стимулирует выработку ферментов, расщепляющих жиры, и подавляет активность липазы поджелудочной железы, что помогает в похудении.

Высокое содержание лютеина, зеаксантина и β‑каротина положительно влияет на зрительную систему, поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек. Витамины С и Р позволяют использовать одуванчик при варикозе и тромбозах.

Помимо этого, корень одуванчика может помочь и работе печени, как сообщает врач‑остеопат Вадим Полянский - он стимулирует выделение желчи и может быть полезен при ощущении тяжести в боку или горечи во рту. Однако стоит помнить, что травы - это тоже лекарство, у которых есть противопоказания.

Полезен одуванчик и для здоровья полости рта. По словам врача‑стоматолога Максима Обушенкова, благодаря полифенолам, флавоноидам и другим биологически активным веществам растение обладает антибактериальными свойствами. Его экстракты помогают бороться с гингивитом и пародонтитом, предотвращают развитие кариеса и болезней десен, укрепляют зубную эмаль и даже способствуют естественному отбеливанию зубов. Врач рекомендует заваривать сушеные листья и корни одуванчика.

В разгар цветения одуванчиков в Крыму люди собирают растение, порой даже в черте города. Однако стоит помнить, что эти растения активно поглощает тяжелые химические элементы из почвы, поэтому его нельзя собирать вблизи железных дорог, автомагистралей и в городской черте.

Перед использованием одуванчика в пищевых или лечебных целях важно учитывать противопоказания: индивидуальная непереносимость, возраст до 12 лет, острые и хронические заболевания желудочно‑кишечного тракта в стадии обострения, гиперсекреция желудочного сока, язвенная болезнь и нарушение проходимости желчевыводящих путей. Необходима консультация врача.