Можно ли заразиться хантавирусом от домашних питомцев

Эксперт Мельникова предупредила о риске заражения хантавирусом от домашних питомцев
Россиянам следует внимательно следить за домашними питомцами для снижения рисков заражения хантавирусами, поскольку они могут стать источником инфекции после охоты на грызунов. Таким мнением поделилась с ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Маргарита Мельникова.
"Очень важно соблюдать меры профилактики: ограничить контакты с грызунами, места, где они встречаются, подвергать влажной обработке, при этом пользоваться ватно-марлевыми повязками, чтобы избегать контакта с пылью. Также необходимо тщательно следить за домашними питомцами - привозя кошек и собак на дачу, не допускать, чтобы они охотились на мышей и других грызунов", - сказала она.
Эксперт обратила внимание, что от человека к человеку передается хантавирус только штамма Андес, который встречается только в Западном полушарии.
"Случаи заражения хантавирусом были известны и раньше. Болезнь может начинаться, как COVID-19 - с боли в мышцах, повышения температуры, либо как отравление - появляется тошнота, диарея, в дальнейшем болезнь может протекать по типу поражения почек или поражения бронхолегочной системы - именно дыхательная недостаточность обусловливает высокий процент летальности при заражении", - отметила Мельникова.
Вспышка хантавируса произошла в апреле на лайнере, который вышел из Аргентины и совершал круиз к Антарктиде. Вначале на его борту умерла супружеская пара из Нидерландов, затем еще один человек. 18 мая ВОЗ сообщила, что среди пассажиров лайнера выявлены 11 случаев заболевания, из них три с летальным исходом. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, на территории России случаев передачи этого штамма хантавируса от животного к человеку никогда не фиксировалось.