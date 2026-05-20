От каких напитков стоит воздержаться в жару

Во время жары стоит воздерживаться от некоторых напитков и еды, чтобы снизить риски для здоровья. Об этом сообщил диетолог, эндокринолог Антон Поляков. Его комментарий приводит aif.ru.

Специалист предупредил, что при высоких температурах лучше воздержаться от алкоголя, кофе и чая, поскольку они усиливают обезвоживание.

«Сладкие напитки, соки, газировка, морсы тоже не стоит употреблять: они ложно повышают жажду, а повышенная потребность в воде нарушает систему контроля аппетита. Кроме того, сладкие напитки могут стать причиной роста сахара в крови», — сказал он.

Следить также следует и за рационом. Диетолог отметил, что надо исключить острые блюда, поскольку они провоцируют повышенное потоотделение. Нежелательно и употребление фастфуда. По словам Полякова, отказаться от такой еды стоит не только на время жары, но и на постоянной основе.

Ранее главный кардиолог Минздрава ДНР кандидат медицинских наук Валентина Гавриляк посоветовала в жару пить 3-3,5 литра воды в сутки. При этом она должна быть не ледяной, а комнатной температуры или слегка холодной. В это время следует есть больше овощей и фруктов, уточнила врач.