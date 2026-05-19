Назван способный укрепить кишечник молочный продукт

Ферментированное козье молоко может положительно влиять на кишечник и усиливать антиоксидантную защиту организма. К такому выводу пришли исследователи в статье, опубликованной в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте на мышах ученые изучили действие порошка ферментированного козьего молока, содержащего пробиотические бактерии. Анализ показал, что продукт богат соединениями, связанными с антиоксидантной защитой, включая креатин, холин, бетаин и ацетил-L-карнитин.

У животных, получавших добавку, улучшалось состояние кишечника: увеличивалась высота кишечных ворсинок и уменьшалась глубина крипт, что считается признаком более здоровой слизистой. Также менялся состав микрофлоры — снижалось количество потенциально опасных бактерий Escherichia–Shigella и росла доля полезных микроорганизмов.

Кроме того, у мышей усиливалась антиоксидантная защита селезенки и снижались признаки клеточного повреждения. Авторы работы считают, что ферментированное козье молоко может поддерживать здоровье кишечника и иммунной системы за счет влияния на микробиоту и процессы воспаления.

