Врач предупредил об опасности популярного завтрака

Врач предупредила об опасности употребления популярного завтрака
Частое употребление этого блюда чревато целым набором проблем со здоровьем, которые обязательно проявятся с возрастом. Речь идёт о сэндвичах, предупредила в беседе с «Абзацем» врач-диетолог Римма Мойсенко.
По словам специалиста, хлеб, составляющий основу этого блюда, заставляет поджелудочную железу работать в большом напряжении, выбрасывая избыточное количество инсулина. Его наличие в крови провоцирует в организме хронический стресс и снижает скорость обменных процессов на клеточном уровне.
Одно из самых серьёзных последствий частых перекусов сэндвичами — дуоденогастральный рефлюкс, то есть рефлюкс желчи. Сегодня этот диагноз встречается у очень высокого процента молодёжи и людей постарше.
«Мягкий хлеб плохо переваривается в желудке, и при отсутствии физической нагрузки белок замещается углеводами из хлеба. В итоге ослабевают сфинктеры желудка, возникает желудочно-пищеводный рефлюкс. Это формирует заболевание пищевода и ЖКТ, хроническое воспаление двенадцатиперстной кишки», — объяснила Римма Мойсенко.