Врач предупредил об опасности популярного завтрака

Частое употребление этого блюда чревато целым набором проблем со здоровьем, которые обязательно проявятся с возрастом. Речь идёт о сэндвичах, предупредила в беседе с «Абзацем» врач-диетолог Римма Мойсенко.

По словам специалиста, хлеб, составляющий основу этого блюда, заставляет поджелудочную железу работать в большом напряжении, выбрасывая избыточное количество инсулина. Его наличие в крови провоцирует в организме хронический стресс и снижает скорость обменных процессов на клеточном уровне.

Одно из самых серьёзных последствий частых перекусов сэндвичами — дуоденогастральный рефлюкс, то есть рефлюкс желчи. Сегодня этот диагноз встречается у очень высокого процента молодёжи и людей постарше.