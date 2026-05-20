Офтальмолог объяснила, как выбрать качественные солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки – это не просто модный аксессуар, а ещё и важная защита для глаз. Об этом россиянам напомнила врач-офтальмолог Кристина Газзаева.

Часто очки выбирают только по дизайну, забывая, что их главная задача – защищать зрение. При этом лишь качественные линзы способны уберечь глаза от ультрафиолета, который может спровоцировать развитие катаракты и ускорить старение хрусталика.

По словам офтальмолога Газзаевой, особенно чувствительны к солнечному свету люди со светлыми глазами, потому что в их сетчатке меньше меланина, который отвечает за защиту от светового повреждения.

– При выборе очков важно учитывать не только степень затемнения, но и цвет линз. Самыми безопасными и комфортными для глаз считаются коричневые и зелёные. Они лучше других фильтруют вредные лучи, не искажают цвета и повышают контрастность. А голубые, жёлтые или розовые стёкла хуже справляются с защитой, – отметила Газзаева.

Она также добавила, что степень защиты от ультрафиолета всегда указана в маркировке, поэтому перед покупкой важно внимательно ознакомиться с этой информацией.

Не менее важен и материал линз. Стеклянные линзы отличаются хорошими оптическими характеристиками, но при этом они тяжелее и более хрупкие. Современные пластиковые варианты из поликарбоната или полиуретана легче, прочнее и в некоторых случаях даже лучше защищают от ультрафиолетовых лучей.

Дополнительные покрытия тоже делают очки более удобными и безопасными в использовании – например, антибликовое и антистатическое. Об этом пишет "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.