Названа лучшая еда против густой крови

Густая кровь, или синдром повышенной вязкости крови, это состояние, опасное развитием тромбозов, а соответственно, инфарктов и инсультов. Выявить его у себя можно по нескольким признакам, объяснила терапевт Надежда Чернышова.

Синдром повышенной вязкости крови характеризуется нарушением соотношения жидкой части крови и элементов в ней - лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, уточнила врач.

Надежда Чернышова указала на ряд сигналов, которые не стоит игнорировать. Самые первые проявления - слабость, отсутствие работоспособности, частые головные боли.

"Может темнеть в глазах, появляться головокружение", - цитирует терапевта aif.ru.

В ряде случаев человек ощущает покалывание в кистях рук и стопах, появляются "мурашки на коже". Кожа при этом выглядит бледной и сухой.

"При подозрении на проблему, рекомендую сдать общий анализ крови", - посоветовала врач.

Врачи отметили, что употребление ряда продуктов против стресса помогает не только регулировать уровень кортизола, но и способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови и профилактике густой крови. Рекомендуется есть тыквенные семена, миндаль, семена чиа, кешью, какао (источники магния). Также в списке листовая зелень (витамины группы B), льняное масло, рыба, грецкие орехи и семена льна.