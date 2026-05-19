Раскрыты факторы сна, которые ускоряют старение

Раскрыты ускоряющие старение факторы сна

Доцент кафедры радиологии Колумбийского университета (США) Цзюньхао Вэнь раскрыл, какие факторы сна могут ускорять старение. Его слова цитирует HuffPost.

Вэнь рассказал, что совместно с коллегами проанализировали данные почти полумиллиона человек и сравнили их режим отдыха с состоянием различных органов и систем организма. Выяснилось, что медленнее старели и были в лучшей форме те, кто спал от 6,4 до 7,8 часа в сутки. Люди, отдыхавшие больше или меньше этого времени, чаще сталкивались с ускоренными возрастными изменениями.

Специалист отметил, что недостаток отдыха связан с повышенным риском депрессии, тревожности, диабета второго типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, нарушения режима были связаны с болезнями легких и проблемами пищеварения.

«Сон важен для поддержания здоровья органов, включая метаболический баланс и здоровую иммунную систему», — отметил Вэнь.

Он также добавил, что нарушения сна необязательно являются причиной проблем со здоровьем. Нередко они являются ранними сигналами организма о нарушениях.

Ранее сомнолог Александр Казаченко заявил, что бессонница чаще всего вызвана образом жизни. По его мнению, провокаторами нарушений сна являются гаджеты, а также несоблюдение режима.