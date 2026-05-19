Эксперт предупредила о смертельной опасности секса

Секс может представлять смертельную опасность для здоровья. Так заявила в своем Telegram-канале сексолог Олеся Мелехина.

По словам Мелехиной, утверждение о том, что во время полового акта может возникнуть сердечный приступ, является правдивым. Сексолог рассказала, что лично знает женщину, чей муж пережил сердечный приступ во время интимной близости. Специалистка добавила, что все завершилось летальным исходом, поэтому женщина на протяжении долгого времени боялась вступать в интимные отношения.

Чтобы снизить риски инфаркта, Мелехина посоветовала тщательно следить за здоровьем, в том числе регулярно обследовать сердечно-сосудистую систему. Кроме того, сексолог призвала быть особенно внимательными людей с варикозом.

