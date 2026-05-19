Врач дал рекомендации гипертоникам во время жары

Если у человека имеется заболевание сердечно-сосудистой системы, для нее нужно создавать максимально щадящие условия во время жары, рассказал доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин, терапевт Юрий Ломакин. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что жара как фактор, непосредственно влияющий на величину артериального давления и состояние самой крови, способна значительно усугубить течение гипертонической болезни. В связи с этим, продолжил терапевт, гипертоникам в жару прежде всего нужно строго соблюдать прием медикаментов, назначенных лечащим врачом и постоянно измерять у себя артериальное давление.

«Важно соблюдать диету — отказаться от соленой и острой пищи. Соль задерживает жидкость в организме, из-за чего давление может вырасти. Также нужно соблюдать режим труда: исключить нагрузки на дачных участках в самые жаркие часы, все перенести на послеобеденное время, когда нет палящего солнца. Если все-таки необходимо выйти в пекло на улицу или воспользоваться городским транспортом, то неплохо бы иметь с собой запас простой воды», — предупредил Ломакин.

Также он отметил, что одежда в жару должна быть легкой, хорошо пропускающей воду для испарения с поверхности тела, иначе возможен быстрый перегрев, сгущение крови. Об алкоголе придется временно забыть: он, как и соль, задерживает воду и повышает давление, сказал врач. Он добавил, что пить нужно только простую воду, но при этом не усердствовать, иначе можно перегрузить себя жидкостью, что также приведет к высокому давлению.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов, проанализировав типичный рацион россиян, назвал главные ошибки в питании, которые они совершают.