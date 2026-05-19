Хотите не набирать вес? Россиянам объяснили, почему фрукты лучше не есть вечером
Нутрициолог Ольга Яблокова заявила, что вечернее употребление фруктов может способствовать набору веса. Она советует не есть их после 16:00
Фрукты в вечернее время действительно могут влиять на прибавку в весе, рассказала NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, в них много быстрых углеводов, поэтому такие продукты лучше есть в первой половине дня. Так у организма больше возможностей израсходовать полученную энергию.
– Многие боятся есть фрукты вечером, так как существует мнение, что в это время они откладываются в жир. И да и нет. Фрукты сами по себе не превращаются в жир только потому, что их съели после 16:00. Но если смотреть на питание более практично – быстрые углеводы действительно желательно есть раньше, – сказала эксперт.
Утром и днем человек обычно более активен: больше двигается, работает, занимается делами. Поэтому быстрые углеводы из фруктов, сладких перекусов и других подобных продуктов с большей вероятностью будут использованы, объяснила Яблокова.
Она также добавила, что к вечеру уровень активности у большинства людей снижается. Именно поэтому такой подход к питанию может быть удобнее для контроля веса.