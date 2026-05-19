Почему фрукты лучше не есть вечером

Нутрициолог Ольга Яблокова заявила, что вечернее употребление фруктов может способствовать набору веса. Она советует не есть их после 16:00

Фрукты в вечернее время действительно могут влиять на прибавку в весе, рассказала NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, в них много быстрых углеводов, поэтому такие продукты лучше есть в первой половине дня. Так у организма больше возможностей израсходовать полученную энергию.

– Многие боятся есть фрукты вечером, так как существует мнение, что в это время они откладываются в жир. И да и нет. Фрукты сами по себе не превращаются в жир только потому, что их съели после 16:00. Но если смотреть на питание более практично – быстрые углеводы действительно желательно есть раньше, – сказала эксперт.

Утром и днем человек обычно более активен: больше двигается, работает, занимается делами. Поэтому быстрые углеводы из фруктов, сладких перекусов и других подобных продуктов с большей вероятностью будут использованы, объяснила Яблокова.

Она также добавила, что к вечеру уровень активности у большинства людей снижается. Именно поэтому такой подход к питанию может быть удобнее для контроля веса.