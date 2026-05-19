Какой способ борьбы с ожирением оказался самым безопасным

Врач Екатерина Демьяновская заявила, что плавание – один из самых безопасных способов борьбы с лишним весом.

© Vse42.ru

В беседе с NEWS.ru медик отметила, что начинать снижение веса нужно аккуратно. При высоком индексе массы тела тяжелые и непривычные физические нагрузки могут привести к травмам суставов, спровоцировать острые сбои в работе сердца и сосудов, а также усилить одышку.

Основой лечения ожирения, по словам специалиста, остается изменение образа жизни: коррекция питания и повышение физической активности. Особенно полезны аэробные нагрузки – спокойные и ритмичные движения, развивающие выносливость. В качестве дополнения хорошо подходят плавание и аквааэробика.

– Это один из максимально безопасных способов сжигать калории, – подчеркнула Демьяновская.

Также врач пояснила, что к аэробной активности относится и обычная ходьба по ровной поверхности без утяжелителей. На начальном этапе, по ее словам, достаточно уделять тренировкам два-три часа в неделю. Начать можно с ежедневной ходьбы в медленном темпе по 15–20 минут, следя за тем, чтобы пульс не поднимался выше 110 ударов в минуту.

Демьяновская добавила, что постепенное увеличение продолжительности нагрузок помогает улучшить липидный профиль и чувствительность к инсулину, не перегружая сердечную мышцу. А тренировки в воде снижают нагрузку на позвоночник и суставы, уменьшая компрессию в несколько раз и одновременно создавая естественное сопротивление, полезное для мышц.