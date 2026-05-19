Нейросети объявлены опасными для психического здоровья

Нейросети способны нанести психике вред, заявила профессор МГУ Алла Шестерина. Особенно, если психика уже неустойчива.

«Некоторые свойства нейросетей могут быть опасны и могут создавать дополнительные риски для людей с так называемой неустойчивой психикой. Нейросеть хочет, чтобы вы оставались на платформе как можно дольше, а то и не отключались вовсе. Увы, это может затянуть в процесс коммуникации и даже сделать человека зависимым», – сказала она РИА Новости.

Профессор подчеркнула, что нейросеть начинает предлагать человеку только ту информацию, которая ему нравится. От этого начинаются ментальные проблемы.

