Эксперт ответила, почему не стоит взвешиваться каждый день при попытке похудеть

Людям, которые пытаются похудеть и контролируют свой вес, нет смысла вставать на весы каждый день. Изменения так быстро не происходят, а стресс от этого только усиливается, рассказала ТАСС клинический психолог, методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

"Контроль на то и контроль, чтобы отслеживать в динамике, когда мы прогнозируем количественный результат. В вопросе с весом значимые изменения не произойдут за сутки. Поэтому возникает вопрос: зачем каждый день взвешиваться?", - сказала Куликова.

Она отметила, что похудение - очень щепетильный вопрос, захватывающий психологический аспект, особенно для женщин, которые переживают по поводу лишних килограммов. Желающие похудеть мотивируют себя на ограничения и прививают новые привычки - это сложный процесс.

"Психика находит способы переключения своего внимания в подтверждениях и стимулах. Например, этим стимулом является отслеживание динамики изменения веса. Именно она заставляет худеющего человека ежедневно становиться на весы, проверять себя и огорчаться в случае не только результата со знаком плюс, но и стабильного результата (почему вес так упорно стоит?)", - говорит психолог.

Куликова подчеркнула, что это только добавляет стресса, и в конечном итоге может послужить причиной развития психологических и даже психиатрических нарушений. Поэтому, по словам эксперта, лучше выбрать себе более редкий режим контроля - один раз в неделю или раз в 10 дней. Также можно использовать другие методы измерения, например, сантиметровую ленту.

Самое главное - выработать у себя привычку, чтобы правильное питание стало частью жизни, а мотиватором и стимулом к похудению - комфортное и уважительное отношение к себе.