Фармацевт подсказал, как защитить кишечник во время приема антибиотиков

Фармацевт Росс Фан дал четыре совета, которые помогут защитить кишечник во время приема антибиотиков. Его рекомендации приводит издание El Economista.

Во-первых, по словам Фана, в период антибактериальной терапии, чтобы поддержать микрофлору кишечника, необходимо увеличить потребление клетчатки и сократить количество жиров в рационе. Во-вторых, нужно отказаться от ультрапереработанных продуктов, в том числе фастфуда, поскольку они содержат много сахара, консервантов и искусственных ароматизаторов, которые негативно влияют на работу этого органа, подчеркнул специалист.

При этом ферментированные продукты, напротив, необходимо добавить в ежедневное меню, так как они способствуют размножению полезных бактерий в кишечнике, дополнил фармацевт. Заключительный совет Фана — рассмотреть возможность приема пробиотиков. Их эффективность может варьироваться в зависимости от дозировки, продолжительности лечения, возраста и общего состояния здоровья, отметил он.

