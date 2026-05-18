Фитнес-тренер перечислил правила безопасного бега

Чтобы бег приносил пользу, а не вред, необходимо соблюдать правильную технику. В противном случае нагрузка на коленные, голеностопные суставы и позвоночник возрастает многократно. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила спортивный тренер, хореограф и спортивный психолог Мария Волынкина.

По словам эксперта, начинать тренировку нужно с хорошей разминки: лёгкая гимнастика и махи обязательны. После завершения бега следует выполнить лёгкую растяжку. Главное правило — прислушиваться к своему телу.

«Если вы понимаете, что задыхаетесь, начинают болеть колени, другие суставы, позвоночник, не надо здесь геройствовать», — подчеркнула Волынкина.

Тренер также подробно описала правильную технику бега:

смотреть прямо перед собой;

ведущую ногу сгибать в колене, вперёд выносить бедро, а не всю ногу;

корпус держать ровно, пресс собрать, корпус слегка наклонять вперёд;

плечи расслаблены, руки согнуты в локтях и двигаются вдоль тела;

приземляться на среднюю часть стопы или мягко на пятку, без ударного торможения; первое касание — на переднюю часть стопы;

дышать ритмично и спокойно: два шага — вдох, два шага — выдох.

Соблюдение этих правил, по мнению специалиста, сделает тренировки безопасными и эффективными.