Фармацевт посоветовала не сочетать с кофе четыре группы лекарств

Фармацевт София Ортега посоветовала не сочетать четыре группы лекарств с кофе, поскольку такая комбинация может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Ее слова приводит издание HuffPost.

По словам Ортеги, не стоит сочетать кофе с препаратами для лечения щитовидной железы, поскольку напиток снижает их эффективность. Также опасно комбинировать с кофе препараты для лечения психических расстройств, предупредила специалистка.

«Прием этих препаратов с кофе замедлит их всасывание из-за наличия в напитке дубильных веществ. Это может изменить ожидаемый эффект лекарств и повлиять на реакцию организма», — пояснила она.

Кроме того, напиток препятствует корректной работе медикаментов для лечения гипертонии, поскольку кофеин обладает стимулирующим действием и, напротив, повышает его, добавила фармацевт.

«Смешивание противозачаточных таблеток с кофе приведет к тому, что кофеин будет метаболизироваться гораздо медленнее», — отметила она.

В связи с этим, по ее словам, повышается риск побочных эффектов напитка, таких как тревожность, головные боли и бессонница.

Ранее фармацевт Эдуардо Паломеро дал несколько советов людям, которым трудно проглатывать таблетки. Так, он призвал запивать медикаменты не водой, а фруктовым пюре.