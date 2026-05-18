Чем грозит модная операция по деформации ушей

Намеренная деформация ушных раковин может привести к серьезным осложнениям, в том числе к нарушению слуха. Об этом ТАСС рассказала профессор кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Института естественных и социально-экономических наук НГПУ Светлана Луканина.

В России набирает популярность опасный тренд, при котором мужчины намеренно травмируют ушные раковины (хрящи), чтобы придать себе "брутальный" вид бойцов ММА. Причем стоимость подобной "операции" доходит до 6 тысяч рублей за одно ухо.

"Хрящевая ткань, из которой состоит ушная раковина, очень плохо восстанавливается. Она не имеет собственных кровеносных сосудов и нервных окончаний, последствия ее травматизации сложно исправить. При воздействии на ушную раковину может произойти кровоизлияние из соседних тканей, ее некротизация (омертвение). На месте травматизации происходит формирование плотной неэластичной ткани, которая может деформировать ушную раковину и негативно сказаться на восприятии звука", - пояснила в беседе с ТАСС Луканина.

При травме ушной раковины специалист советует сразу обращаться к высококвалифицированному хирургу и ни в коем случае не наносить себе такие травмы намеренно.