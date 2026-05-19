Экран портит зрение и сон: врач рассказала россиянам, как защитить глаза

Длительная работа за компьютером и постоянное переключение между гаджетами могут вызывать зрительную усталость и снижать работоспособность.

О правилах цифровой гигиены рассказала Life.ru врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Корнилова.

По словам специалиста, экраны устройств излучают коротковолновой синий свет, который при длительном воздействии усиливает нагрузку на глаза.

– Воздействие избыточного количества синего света в вечернее время может приводить к нарушению выработки мелатонина, ухудшая процесс засыпания и качество сна, – пояснила Корнилова.

Врач рекомендует при необходимости использовать фильтры синего света и антибликовые покрытия, особенно тем, кто носит очки или контактные линзы.

Среди базовых мер профилактики специалист назвала правильное расположение экрана – на расстоянии 40–70 см от глаз и чуть ниже их уровня, а также настройку яркости под освещение в помещении.

Дополнительно рекомендуется соблюдать правило "20–20–20": каждые 20 минут переводить взгляд на объект на расстоянии не менее 6 метров хотя бы на 20 секунд – передаёт издание "РЕГИОНЫ.РУ".