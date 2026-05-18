Нарколог прокомментировал заявления о «полезном» никотине

Никакого «полезного» никотина не существует, это вещество в любом случае вредно, а степень его негативного влияния зависит от дозы и сопутствующих веществ. Об этом НСН заявил врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

В США заявили, что никотин может быть полезным. В частности, такой теории придерживается американский биохакер Дэйв Эспри, сообщил портал Lenta.ru. По его словам, сам по себе никотин почти не опасен, вредят главным образом системы его доставки — сигареты и вейпы. Никотин же, полагает Эспри, может даже позитивно повлиять на когнитивные функции. Исаев назвал такое мнение ложным.

«Это абсолютно ложная информация. Налицо яркий пример конкуренции в рамках большого рынка всех средств доставки никотина в организм. Государство и эксперты должны рассматривать целиком весь рынок — как традиционные сигареты, так и электронные виды, вейпы и так далее. В данном случае идет манипуляция в целях перераспределения зон в рамках этого большого рынка, представителей каких-то его частей. Абсолютно весь никотин вреден, в каждом конкретном случае вредность зависит от дозы, сопутствующих веществ. Но говорить, что что-то априори более или менее вредно, — это абсолютная манипуляция», — сказал Исаев.

Ранее Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ, усиливающие требования к характеристикам, продаже и оформлению электронных сигарет и вейпов.