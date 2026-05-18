Хирург объяснил, как положение языка во сне разрушает челюсть

Мигрени, скрежет зубами, утренняя разбитость и даже хронический недосып могут быть следствием одной простой привычки, о которой многие даже не подозревают. Как рассказал в беседе с Life.ru челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Севак Барсегян, причина кроется в том, как расположен язык во время сна.

В норме язык должен прилегать к твёрдому нёбу. Это природный стабилизатор всей челюстной системы: в таком положении нижняя челюсть находится в покое, жевательные мышцы расслаблены, а височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) не испытывает перегрузки.

Проблема начинается, когда человек дышит ртом из-за заложенного носа, аллергии или просто привычки. Язык рефлекторно уходит вниз и назад, в глотку, чтобы не перекрывать поток воздуха. Мозг воспринимает это как угрозу удушья и всю ночь рефлекторно выдвигает нижнюю челюсть вперёд, чтобы открыть дыхательные пути. Так продолжается часами каждую ночь.

«В таких случаях конструкция челюсти постепенно разваливается, — предупреждает Севак Барсегян. — Смещается суставной диск, возникает хруст, а затем боль. Жевательные мышцы входят в хронический спазм, и человек начинает скрежетать зубами с силой до нескольких сотен килограммов».

Пациенты годами лечат у неврологов мигрени, даже не подозревая, что корень проблемы — во рту.

Ротовое дыхание и низкое положение языка закрепляют поверхностный сон с микропробуждениями. Страдает глубокая фаза сна — а значит, восстановление нервной системы, выработка гормонов и иммунитет.

«Хронический недосып, утренняя разбитость, дневная сонливость — всё это часто тянется изо рта и неправильной позиции языка», — резюмировал хирург.

Врач назвал три способа понять, есть ли у вас нарушения.

Посмотрите на язык по бокам — есть ли там отпечатки зубов? Если да, значит, он лежит на дне, а не на нёбе. Вы просыпаетесь с сухостью во рту или с болью в челюсти? Вы сами слышите скрежет или партнёр на него жалуется?

При положительных ответах Барсегян советует не терпеть и не пить обезболивающие, а обратиться к стоматологу, разбирающемуся в проблемах ВНЧС. Врач проверит сустав, сделает КТ и при необходимости подберёт капу — она не даст челюсти съезжать назад и разгрузит мышцы.