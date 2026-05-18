Терапевт рассказал о преимуществах интуитивного питания

Интуитивное питание помогает снизить риск симптомов депрессии. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт, главный врач клиники «Стратегия здоровья», спортсмен Дмитрий Демидик.

© Unsplash

«Самая сильная сторона интуитивного питания в области психического здоровья. Масштабное восьмилетнее исследование EAT (2010–2018) с участием почти полутора тысяч человек показало, что этот подход снижает риск симптомов депрессии, низкой самооценки и недовольства телом. Особенно впечатляют результаты в отношении расстройств пищевого поведения. У людей, знакомых с концепцией, риск компульсивного переедания оказался ниже на 74%», — заявил эксперт.

Демидик отметил, что рандомизированное испытание 2026 года на молодых женщинах показало, что восьминедельная программа обучения интуитивному питанию сокращает частоту переедания. Он добавил, что другое исследование 2025 года на физически активных взрослых подтвердило улучшение образа тела и психологического благополучия, но не обнаружило значимого влияния на вес. Врач заявил, что это и есть ключевой момент.

«Что касается снижения веса, результаты скромнее. Традиционные диеты дают более быструю потерю килограммов в краткосрочной перспективе, хотя долгосрочная эффективность невысока. Некоторые исследования фиксировали снижение веса у практикующих интуитивное питание, но при сравнении с контрольными группами значимой разницы не обнаружено. Интуитивное питание не стоит рассматривать как метод для целенаправленного похудения. Эту задачу эффективнее решает классическая диета под наблюдением специалиста», — объяснил терапевт.

По его словам, интуитивное питание превосходно помогает выстроить здоровые отношения с едой без чувства вины. Оно учит различать физический и эмоциональный голод, снижает тревожность, разрывает порочный круг диета – срыв – переедание.