Врачи назвали шесть принципов здорового долголетия

Врачи общей практики Люси Хупер и Мохаммед Энаят считают, что залогом долгой и здоровой жизни являются простые привычки. Шесть принципов долголетия они назвали в интервью Marie Claire.

По словам специалистов, одним из главных факторов здорового старения является качественный сон. Также они советуют больше двигаться в течение дня. Специалисты отметили, что речь необязательно идет о тренировках — достаточно каждый день ходить или подниматься по лестнице. Кроме того, стоит постепенно улучшать питание: добавлять полезные продукты в меню, но не отказываться полностью от вредных.

«Долголетие строится на устойчивых ежедневных привычках, а не на быстрых решениях или модных трендах», — подчеркнул Энаят.

По его словам, большое значение имеют управление стрессом, поддержание социальных связей и ощущение цели в жизни.

Хупер добавила, что современная медицина все больше внимания уделяет не только продолжительности жизни, но и количеству лет, прожитых без серьезных заболеваний. Она уверена, что даже небольшое изменение привычного образа жизни существенно снижает риск хронических заболеваний в старости.

Ранее сообщалось, что увлечение искусством может замедлить старение. Профессор Университетского колледжа Лондона (Великобритания) Дейзи Фанкорт заявила, что у людей с творческим хобби биологический возраст людей с творческим хобби примерно на год меньше хронологического.