Рефлексотерапевт назвала неочевидную причину высокого давления

Многие уверены, что после 50 лет высокое давление - это норма.

«Но это не так. На практике я постоянно вижу связь между скачками давления и состоянием шейного отдела позвоночника. Сегодня у большинства людей формируется так называемая «поза выдвинутой шеи»: голова постоянно уходит вперед из-за телефона, компьютера, привычки сутулиться. На этом фоне перегружаются мышцы шеи, пережимаются позвоночные артерии, ухудшается кровоснабжение мозга, в том числе тех центров, которые участвуют в регуляции давления», — рассказала рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова.

Если есть остеохондроз, протрузии, хронический мышечный спазм, давление становится нестабильным: появляются головные боли, шум в ушах, тяжесть в затылке, ощущение «ватной головы».

«Если есть повышенное давление, то первое, что нужно проверить - нет ли напряжения в шее. Начните с мягкого самомассажа области вокруг 7-го шейного позвонка. Это снимет напряжение и улучшит кровоток в области головы и шеи», - отметила врач.

