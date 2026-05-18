Эндокринолог перечислил пять скрытых болезней, которые крадут фигуру

Есть неочевидные причины ожирения, которые не связаны с перееданием или малоподвижным образом жизни. Врач-эндокринолог РГНКЦ Пироговского университета, кандидат медицинских наук Наталья Севастьянова в беседе с «Чемпионатом» выделила пять скрытых болезней и состояний, способных испортить фигуру даже при правильном рационе и физической активности.

По словам эксперта, далеко не всегда лишний вес является следствием первичного ожирения, которое корректируется диетой и спортом. В ряде случаев пациенты сталкиваются с вторичными и эндокринными нарушениями.

Гипотиреоз — дефицит гормонов щитовидной железы, замедляющий обмен веществ. Даже при правильном питании вес может повышаться, обычно на 3-5 кг.

Синдром Кушинга — нарушение выработки кортизола надпочечниками, приводящее к перераспределению жира: округлению лица и отложению жира в верхней части туловища.

Дефицит гормона роста и гипогонадизм — снижение уровня половых гормонов, что провоцирует набор веса (у мужчин с возрастом падает тестостерон, у женщин в менопаузе снижаются эстрогены).

Приём лекарств — антидепрессантов, нейролептиков, глюкокортикоидов, бета-блокаторов и некоторых других препаратов.

Нарушение сна — недостаток мелатонина меняет баланс гормонов лептина и грелина, что ведёт к инсулинорезистентности и росту жировой массы.

Отдельное внимание врач уделила возрастным изменениям. У женщин в период пременопаузы и менопаузы (50–59 лет) жировая ткань начинает сама производить эстрогены, из-за чего масса тела неизбежно увеличивается на 2,5–5 кг и более. У мужчин со временем снижение тестостерона ведёт к абдоминальному ожирению.

Кроме того, Севастьянова упомянула вирусную гипотезу: аденовирусная инфекция может стимулировать потребление глюкозы и тормозить расщепление жиров. Также на набор веса влияет дисбаланс кишечной микрофлоры.

«Причины ожирения разнообразны, и подход к лечению должен быть индивидуальным, с учётом всех возможных факторов», — резюмировала эндокринолог.

Она посоветовала наладить сон, потреблять достаточно клетчатки и воды и не игнорировать гормональные обследования при необъяснимом наборе веса.