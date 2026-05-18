Нутрициолог назвал главную опасность фастфуда для организма

Если употреблять фастфуд регулярно, то повышается риск ожирения, инсулинорезистентности, сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и нарушается работа ЖКТ. А сладкая газировка еще и негативно влияет на печень.

«Фастфуд создавался для того, чтобы нравиться и чтобы хотелось повторить. Здесь микс всего того, что наш мозг считает вкусным: много соли, сахара, жира, хрустящая текстура, усилители вкуса. Такая еда быстро дает удовольствие и энергию, но в ней почти нет питательных веществ и она практически не насыщает организм по-настоящему. Голод быстро возвращается, а привычка к вкусностям подобного рода закрепляется. Главная проблема фастфуда даже не в калорийности блюд, как многие думают. Опасность кроется в том, что он состоит из продуктов высокой степени переработки, в нем избыток соли, трансжиров, сахара и крайне низкое количество клетчатки. То есть, на подносе лежит большой объем еды, а питательных и полезных для пищеварения веществ организм почти не получает», - сообщила «Свободной Прессе» нутрициолог Юлия Орлова.

Но есть и менее очевидные последствия. Например, постоянное употребление ультрапереработанной еды влияет на микробиом кишечника.