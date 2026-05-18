Нутрициолог назвал главную опасность фастфуда для организма

Полный поднос, но не насытит: нутрициолог назвала главную опасность фастфуда для организма
Если употреблять фастфуд регулярно, то повышается риск ожирения, инсулинорезистентности, сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и нарушается работа ЖКТ. А сладкая газировка еще и негативно влияет на печень.
«Фастфуд создавался для того, чтобы нравиться и чтобы хотелось повторить. Здесь микс всего того, что наш мозг считает вкусным: много соли, сахара, жира, хрустящая текстура, усилители вкуса. Такая еда быстро дает удовольствие и энергию, но в ней почти нет питательных веществ и она практически не насыщает организм по-настоящему. Голод быстро возвращается, а привычка к вкусностям подобного рода закрепляется. Главная проблема фастфуда даже не в калорийности блюд, как многие думают. Опасность кроется в том, что он состоит из продуктов высокой степени переработки, в нем избыток соли, трансжиров, сахара и крайне низкое количество клетчатки. То есть, на подносе лежит большой объем еды, а питательных и полезных для пищеварения веществ организм почти не получает», - сообщила «Свободной Прессе» нутрициолог Юлия Орлова.
Но есть и менее очевидные последствия. Например, постоянное употребление ультрапереработанной еды влияет на микробиом кишечника.
«А от здоровья микробиома напрямую зависит не только пищеварение, но и иммунитет, уровень хронического воспаления, состояние кожи и даже настроение. Еще один важный момент – сочетание жиров и быстрых углеводов. Картофель фри, бургеры, сладкие газировки создают очень высокую метаболическую нагрузку. В организме сначала происходит огромный всплеск глюкозы и инсулина, а затем резкий спад энергии. Многие замечали это состояние: сначала прилив сил, а через час сонливость, снова хочется что-то съесть, и желательно не лист салата», - отметила нутрициолог.