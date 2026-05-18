Эксперт предупредил об опасности яичных белков

Специалист по здоровому питанию Екатерина Ким сообщила о возможной избыточной нагрузке на выделительную систему человека при высокой концентрации протеина в рационе. По словам эксперта, особую осторожность следует соблюдать лицам с уже диагностированными почечными патологиями.

Вместе с тем доцент Дальневосточного федерального университета отметила общую пользу данного продукта. Белок содержит комплекс незаменимых аминокислот и усваивается организмом практически на 100 процентов. Аналогичные полезные свойства имеет и яичный желток, который не наносит вреда здоровью и выступает источником большого количества витаминов.

Между тем, американские ученые установили, что регулярное включение яиц в рацион может стать эффективной мерой профилактики нейродегенеративных заболеваний.

Также эксперты опровергли миф о способности яиц повышать холестерин.