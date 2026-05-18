Трихолог рассказал, какие продукты способствуют росту волос

Если ваши волосы стали тонкими, тусклыми и начали выпадать — возможно, дело в питании. Врач-дерматовенеролог, трихолог клиники «Доктор волос» Моника Абакелия в беседе с «Чемпионатом» объяснила, какие продукты необходимы для здоровья волос и почему одного правильного питания может быть недостаточно.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, волосы на 80–90% состоят из белка кератина. В них также есть липиды, которые отвечают за эластичность, вода и микроэлементы. Если организму не хватает «стройматериала», волосы растут слабыми, истончёнными, а затем начинают выпадать.

«Без рационального сбалансированного питания волосам просто будет не из чего строиться», — подчеркивает врач.

По словам трихолога, в рационе обязательно должен быть белок, причем как животный, так и растительный, чтобы получить полный набор аминокислот. Абакелия советует употреблять яйца, рыбу, мясо, птицу, кисломолочные продукты, печень, орехи и бобовые.

Также не следует забывать о полезных жирах (жирные сорта рыбы, сливочное и растительные масла, авокадо, яичный желток), ягодах, овощах и фруктах, которые дают энергию для деления клеток волос, а также микроэлементы и витамины группы В.

Чаще всего к трихологу с проблемами волос обращаются вегетарианцы, веганы, худеющие и люди с нарушением пищевого поведения. Врач не призывает менять убеждения, но предупреждает, недостаточное или однообразное питание приведёт к проблемам. Придется либо корректировать рацион, либо добавлять биодобавки.

Когда волосы уже начали выпадать, одной коррекции питания недостаточно. Нужно воздействовать на волосяные фолликулы: улучшать кровообращение и доставку питательных веществ. В трихологии для этого используют мезотерапию, фототерапию, озонотерапию, трихологический массаж и другие процедуры.