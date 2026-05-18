Как лимфодренажный массаж помогает сохранить здоровье и красоту

Восприятие лимфодренажного массажа долгое время было почти исключительно эстетическим, но по сути это техника, которая изначально создавалась не ради красоты, а для поддержки и восстановления организма изнутри. Чем он полезен, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста по телесно-ориентированным практикам, массажу и реабилитации практик-центра Ampermy Алексея Артемьева.

Он отметил, что лимфатическая система отвечает за выведение продуктов обмена, работу иммунитета и уборку на клеточном уровне.

Если она замедляется, организм дольше избавляется от лишней жидкости и продуктов распада, ткани отекают, ухудшается питание клеток, мы чувствуем тяжесть, усталость. Лимфодренажный массаж мягко стимулирует движение лимфы, помогает организму эффективнее выводить продукты распада, уменьшать застойные явления и отеки, облегчать нагрузку на венозную систему и внутренние органы, — рассказал эксперт.

На этом фоне улучшается общее самочувствие: повышается ощущение легкости, снижается напряжение в теле, нормализуется обмен веществ. А уже как следствие — меняется внешний вид, пояснил специалист:

Когда внутренние процессы работают более слаженно, кожа выглядит свежее, контуры становятся более четкими, а эффект отдыха заметен и в зеркале. Красота и молодость в этом случае не сама цель, а естественный результат того, что тело начинает функционировать ближе к своей норме.

Артемьев назвал восемь причин, почему лимфодренажный массаж нужен не только для красоты, но и для здоровья:

Борьба с целлюлитом. Лимфодренаж разбивает застой в жировой клетчатке, который визуально создает бугристость. После курса кожа выравнивается не за счет сжигания жира, а за счет оттока лишней жидкости.

Детокс без голодания. Печень и кишечник работают, но без подвижной лимфы токсины остаются в тканях. Массаж физически выталкивает отработанные продукты метаболизма в зону лимфоузлов, откуда они естественным образом выводятся.

Исчезновение постоянных отеков. Утренняя одутловатость лица, следы от резинок носков, увеличенный на размер к вечеру объем ног — признаки лимфостаза. Массаж за 5–6 процедур возвращает норму: вы встаете подтянутой уже с утра.

Укрепление иммунитета. В лимфоузлах сосредоточены клетки, отвечающие за иммунитет организма. Когда они забиты и лимфа течет плохо, защитная реакция замедляется. Лимфодренаж ускоряет доставку лимфоцитов к местам потенциальных атак. После курса пациенты реже болеют.

Очищение кожи от акне и тусклого цвета. Многие воспаления кожи — это попытка лимфы выбросить токсины через кожу, так как основной путь перекрыт. Восстанавливая ток лимфы, исчезает первопричина: прыщи засыхают, а лицо приобретает здоровый розоватый оттенок.

Избавление от сосудистых «звездочек». Слабая лимфа приводит к застою крови и растяжению капилляров. Глубокий лимфодренаж снимает давление на стенки сосудов, уменьшая сосудистую сеточку на ногах и лице.

Уменьшение объемов. Объемы часто формируются за счет межклеточной воды. Лимфодренаж убирает именно воду. Заметнее всего уходят сантиметры на проблемных зонах: предплечьях, внутренней части коленей и подбородке.

Снятие нервного напряжения и улучшение сна. Массаж действует на парасимпатическую нервную систему, снижая уровень кортизола. Медленные движения погружают в состояние расслабления. Засыпание становится глубоким, а чувство тревоги уходит.

Главная цель лимфодренажа — нормализация внутреннего биохимического фона. Когда организм перестает быть «зашлакованным», он естественным образом возвращается к генетически заложенной форме. Тело становится стройным, чистым и полным энергии, — добавил эксперт.

