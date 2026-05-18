Диетолог подсказал идеальное время для грецких орехов

Специалист в области здорового питания напомнила о ценных свойствах грецких орехов, но предупредила об их высокой калорийности. Именно поэтому медик советует включать их в меню в первой половине дня.

© runews24.ru

Для получения пользы без вреда для фигуры диетолог рекомендует ограничиваться тремя-пятью крупными ядрами в сутки. Утренний приём орехов позволяет зарядиться энергией и получить все необходимые микроэлементы, не опасаясь, что излишек калорий отложится в виде лишнего веса.

По словам Соломатиной, тайминг употребления этого продукта напрямую зависит от поставленной задачи. Если человек не следит за массой тела или, наоборот, хочет набрать несколько килограммов, то вечернее употребление орехов также допустимо. В этом случае высокую калорийность грецких орехов — а это более 650 килокалорий на 100 граммов — можно использовать как дополнительный энергетический ресурс, пишет «Вечерняя Москва».

Стоит отметить, что сами по себе грецкие орехи являются настоящим суперфудом. Помимо высокой энергетической ценности, они богаты магнием, фосфором, цинком, железом и витаминами группы В, а также витаминами А, С, Е и К. Однако, напоминает диетолог, даже самый полезный продукт требует разумного подхода: рекомендованной порции в несколько ядер утром достаточно, чтобы получить максимум пользы для здоровья.

Ранее ученые рассказали о вреде для мозга и сердца гамбургеров, а также другого фастфуда. Минздрав заявил, что лишний вес сокращает продолжительность жизни на 5-10 лет.