Во Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева рассказала о принципах питания и профилактики заболевания.

По ее словам, питание не заменяет лечение, однако остается важной частью здорового образа жизни. Шиндряева отметила, что более сбалансированным рацион помогают сделать продукты с высоким содержанием клетчатки и умеренным количеством соли, а также овощи, зелень и рыба.

— Благодаря овощам организм получает клетчатку — это помогает работе кишечника и выведению лишней жидкости. Рыба богата белком и полезными жирными кислотами, что также важно для организма, — рассказала Шиндряева.

Главврач также подчеркнула, что важную роль в профилактике гипертонии играет регулярная диспансеризация. Сервисы «ЕМИАС. ИНФО» и технологии искусственного интеллекта помогают выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях, передает официальный сайт мэра Москвы.

