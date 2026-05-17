Терапевт перечислила первые признаки дефицита железа

Распознать проблему можно до того, как анализ крови покажет критическое снижение уровня гемоглобина. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

По словам врача, железо является основой гемоглобина — белка, отвечающего за перенос кислорода в организме. Его нехватка признана самой распространённой алиментарной анемией в мире.

Среди ранних симптомов, которые должны насторожить, специалист выделила:

бледность кожи и синеву под глазами;

бледность слизистых оболочек;

одышку при привычной физической нагрузке;

слабость и головокружение;

«мушки» перед глазами;

извращение вкусовых пристрастий.

Кроме того, Тен отметила специфический признак дефицита железа — ложкообразные вогнутые ногти (койлонихия).

В группу риска, по словам терапевта, входят женщины с обильными менструациями, вегетарианцы, доноры, а также дети в период активного роста.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.