Терапевт перечислила первые признаки дефицита железа
Распознать проблему можно до того, как анализ крови покажет критическое снижение уровня гемоглобина. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.
По словам врача, железо является основой гемоглобина — белка, отвечающего за перенос кислорода в организме. Его нехватка признана самой распространённой алиментарной анемией в мире.
Среди ранних симптомов, которые должны насторожить, специалист выделила:
- бледность кожи и синеву под глазами;
- бледность слизистых оболочек;
- одышку при привычной физической нагрузке;
- слабость и головокружение;
- «мушки» перед глазами;
- извращение вкусовых пристрастий.
Кроме того, Тен отметила специфический признак дефицита железа — ложкообразные вогнутые ногти (койлонихия).
В группу риска, по словам терапевта, входят женщины с обильными менструациями, вегетарианцы, доноры, а также дети в период активного роста.
