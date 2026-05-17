Терапевт перечислила первые признаки дефицита железа

Распознать проблему можно до того, как анализ крови покажет критическое снижение уровня гемоглобина. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

По словам врача, железо является основой гемоглобина — белка, отвечающего за перенос кислорода в организме. Его нехватка признана самой распространённой алиментарной анемией в мире.

Среди ранних симптомов, которые должны насторожить, специалист выделила:

  • бледность кожи и синеву под глазами;
  • бледность слизистых оболочек;
  • одышку при привычной физической нагрузке;
  • слабость и головокружение;
  • «мушки» перед глазами;
  • извращение вкусовых пристрастий.

Кроме того, Тен отметила специфический признак дефицита железа — ложкообразные вогнутые ногти (койлонихия).

В группу риска, по словам терапевта, входят женщины с обильными менструациями, вегетарианцы, доноры, а также дети в период активного роста.

