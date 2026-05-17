Весеннее солнце за рулем: почему оно слепит сильнее зимнего и чем это опасно

Весной за рулем как будто легче дышится. Дороги чистые, снег растаял, тепло, комфортно. Едешь и думаешь — ну наконец-то нормальный сезон.

Но есть один момент, который многие стабильно недооценивают. И это солнце. Да-да, именно оно весной может подкинуть таких сюрпризов, что мало не покажется, отмечает канал PRO АВТО.

Дело в том, что в этот период солнце стоит довольно низко над горизонтом. И свет бьет не сверху, как летом, а почти прямо в глаза. Особенно утром и ближе к вечеру, когда дорога и так не самая простая.

И вот ты едешь — и в какой-то момент просто перестаешь нормально видеть. Не «слегка ослепило», а прям белое пятно перед глазами. Все, картинка пропала.

Самое неприятное в том, что это происходит резко. Мозг просто не успевает подстроиться. На пару секунд водитель теряет четкость: не видит дистанцию, плохо различает объекты, дорога будто «съезжает» в туман. И вот в эти секунды машина идет почти вслепую.

Есть еще один момент, который весной добавляет проблем — стекла после зимы. Кажется, помыл машину, все нормально, а на деле на стекле остается тонкий налет: соль, пыль, реагенты. В обычную погоду его почти не видно, но стоит выйти солнцу — и начинается магия наоборот. Свет начинает преломляться, появляется мутная пелена, и обзор становится хуже, чем был.

Плюс сама дорога часто влажная. И мокрый асфальт работает как зеркало. Он отражает свет прямо в глаза, и вместо нормальной дороги ты видишь бликующую поверхность, где теряются полосы и расстояние вообще читается с трудом. На скорости это уже не шутки.

Есть простые вещи, которые реально помогают. Чистое стекло — не только снаружи, но и внутри, потому что грязь там тоже отлично ловит свет. Поляризационные очки тоже сильно выручают, они убирают блики от воды, стекла и металла. И еще один момент — дистанция. Весной ее лучше держать чуть больше обычного, просто на всякий случай.

И получается интересная картина: вроде сезон стал проще, но на деле добавились новые риски. Солнце, мокрая дорога, грязные стекла и резкий свет — все вместе дают довольно неприятный эффект.

Так что весеннее солнце — это не просто «ярко и приятно». Иногда оно может на пару секунд буквально выключить водителя из реальности. А на дороге даже пары секунд иногда слишком много.