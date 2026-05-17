Онищенко объяснил, как избежать ожирения

Во избежание ожирения за своим весом надо следить постоянно, каждый день взвешиваться и худеть при необходимости, а не только перед пляжным сезоном. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

© Unsplash

«Как достичь [идеального веса] — не таблетками, не какими-то другими процедурами глотания. Каждый день следить за своим весом. Утром встали, сделали зарядку, почистили зубы и встали на весы. И вот это постоянное снижение, оно как раз будет тем эффективным механизмом. Если человек набирает вес, потом говорит: "Да ладно, перед пляжем я сброшу" — Так не надо. И лишний вес, и его быстрый сброс вредно влияют на здоровье», — сказал Онищенко.

Он также назвал легкий способ рассчитать свой здоровый вес. Для этого надо взять свой рост и отнять от него 100. То есть, если у человека рост 170 см, то его здоровый вес будет составлять около 70 кг. Академик отметил, что есть и более сложные формулы для расчета, но результат у них будет примерно таким же.