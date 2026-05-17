Врач предупредил о привычках, способных сделать головную боль хронической

Головная боль — одна из самых частых жалоб, с которой люди обращаются к врачу, рассказал врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что в попытке быстрее избавиться от дискомфорта многие совершают действия, которые могут не облегчить состояние, а закрепить боль и со временем сделать ее хронической.

«Одно из распространенных заблуждений — пытаться перетерпеть боль. Многие уверены, что терпение повышает болевой порог. Это опасный миф. Длительная некупированная головная боль приводит к повышению возбудимости нейронов центральной нервной системы. Иными словами, затянувшаяся боль не повышает, а снижает болевой порог: чем дольше сохраняется болевая стимуляция, тем легче запускается следующий эпизод головной боли», — сообщил Гурьянов.

Другая частая проблема, по словам врача, бесконтрольный прием обезболивающих.

«Прием нестероидных противовоспалительных средств или комбинированных анальгетиков более 10-15 дней в месяц способен привести к формированию абузусной, или лекарственно-индуцированной, головной боли. В этом случае мозг адаптируется к регулярному поступлению препарата, и после его выведения болевой синдром возникает вновь, нередко с большей интенсивностью», — Никита Гурьянов, врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест».

Не менее рискованной тактикой Гурьянов назвал попытки купировать боль кофеином, алкоголем или никотином.

«Кофеин в малых дозах может усиливать действие обезболивающих, но в больших количествах сначала сужает сосуды, а затем провоцирует их резкое расширение, что само по себе может вести к появлению головной боли. Алкоголь, особенно красное вино, обезвоживает организм и может запускать классическую похмельную головную боль. Никотин сужает сосуды, ухудшает кровоснабжение мозга и со временем снижает порог болевой чувствительности», — сообщил эксперт.

Отдельно врач отметил энергетические напитки. Он перечислил, что они содержат много кофеина, таурина и простых углеводов.

«При избыточном потреблении такие напитки могут приводить к головной боли "отдачи", когда после временного облегчения боль возвращается с новой силой. Все эти способы не устраняют причину, а лишь временно скрывают симптом, дополнительно нарушая механизмы регуляции сосудистого тонуса», — рассказал Гурьянов.

Еще одна ошибка, по словам специалиста, — это не учитывать базовые физиологические причины боли. Прежде чем прибегать к лекарствам собеседник «Ленты.ру» рекомендовал оценить, достаточно ли человек пил воды, выспался ли, долго ли работал за компьютером без перерывов. Он добавил, что даже небольшое обезвоживание — всего на 1-2 процента от массы тела — уменьшает объем крови и ухудшает снабжение мозга кислородом.

Хронический дефицит сна подавляет работу собственной противоболевой системы мозга, а длительная работа за экраном без пауз приводит к напряжению мышц шеи и глаз, перегрузке зрения и нарушению венозного оттока из полости черепа, заметил эксперт.

«Наконец, навредить могут и немедикаментозные методы, если использовать их без понимания причины боли. Теплый компресс на голову при пульсирующей боли способен усилить прилив крови и ухудшить самочувствие. Холод на затылок при мышечном спазме, наоборот, может усилить напряжение мышц. Глубокий массаж шеи и плеч в разгар приступа иногда провоцирует скачок давления или временное нарушение кровотока в позвоночных артериях. Такие методы допустимы только тогда, когда причина боли понятна, и лучше использовать их вне фазы обострения», — сообщил Гурьянов.

В заключение врач заявил, что обратиться к врачу стоит при появлении «красных флагов», а именно — если интенсивная головная боль впервые возникла после 50 лет, нарастает до невыносимой за несколько секунд, усиливается при кашле или физической нагрузке, сопровождается высокой температурой, невозможностью прижать подбородок к груди, спутанностью сознания, слабостью в руке или ноге, нарушением речи или зрения. Также повод — необходимость принимать обезболивающие чаще двух раз в неделю.

«Во всех остальных случаях правильная тактика — не терпеть боль, но и не злоупотреблять анальгетиками. Начать стоит с восстановления водного баланса, покоя и режима сна. Но если головная боль становится постоянной или очень частой, это повод обратиться к неврологу, а не подбирать лечение самостоятельно», — Никита Гурьянов, врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест».

