В мире ежегодно 17 мая отмечается необычный неофициальный праздник — День грецкого ореха. Этот продукт богат различными микро- и макроэлементами, что делает его очень полезным для человека. В чем заключаются плюсы грецкого ореха, как его выбирать и хранить, а также в какое время суток лучше есть, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.

Чем полезны грецкие орехи

По ее словам, в грецком орехе огромное количество полезных для человека элементов:

омега-3 жирные кислоты;

белок;поли- и мононенасыщенные жирные кислоты;

йод;

калий;

кальций;

магний;

фитиновая кислота;

витамины групп B и E.

— Грецкие орехи способны предохранять от развития атеросклероза, препятствовать накоплению плохого холестерина, помогают вырабатывать гормоны щитовидной железы и улучшают работу сердечно-сосудистой системы, а также предотвращают когнитивные нарушения. В них есть и аминокислота — элергенин, который помогает расширять и восстанавливать спазмированные сосуды, — рассказала диетолог.

Клетчатка, также содержащаяся в грецких орехах, благоприятно влияет на работу кишечника и микробиом, который вырабатывает противовоспалительные компоненты, защищающие человека от различных заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабета и многих других, добавила доктор.

Норма в день и когда их лучше есть

Грецкий орех стоит включить в рацион, потому что он очень полезный, отметила эксперт:

— В день можно съесть от трех до пяти крупных орешка. С учетом того, что они достаточно калорийны, лучше всего включать их в рацион утром. Хотя если перед человеком стоит задача набрать вес, то ему можно есть их и вечером.

Кому не стоит есть грецкие орехи

Орехи являются достаточно аллергенным продуктом, поэтому людям с аллергией стоит относиться к ним с осторожностью, подчеркнула специалист.

— Также не рекомендуется его есть людям с заболеваниями поджелудочной железы или печени в острой фазе из-за жиров в составе. С осторожностью из-за высокой калорийности и жиров его стоит включать в рацион и людям с лишним весом, — предостерегла Соломатина.

Как выбирать грецкие орехи

Выбирая продукт, нужно обращать внимание на свежесть орехов — в них есть масла, которые быстро окисляются и вместо пользы могут только нанести вред, предупредила доктор:

Не должно быть запаха прогорклости, паутинок, пятен, сколов на кожуре.В зависимости от сорта она может быть более светлой или более темной. Желательно брать свежие орехи последнего сезона и не хранить их долго.Орешек также нужно потрясти: нужно, чтобы внутри он не гремел, как погремушка, — в противном случае он уже иссох.Лучше всего покупать орехи в кожуре, потому что в очищенном виде они быстрее окисляются при нахождении на свету.

Как хранить грецкие орехи

Хранить грецкие орехи нужно в кожуре в темном сухом месте, посоветовала эксперт.

— Они могут так храниться так от трех месяцев до полугода в зависимости от температуры. Держать их в холодильнике не стоит. Также нужно проследить, чтобы в пакете с орехами не завелась моль, — добавила Соломатина.

Не менее хороши для здоровья человека и фисташки. В чем их польза и вред, как правильно выбрать и хранить эти орехи, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.