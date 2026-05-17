Названа еда, из-за которой развивается рак

Частое употребление вареной колбасы может привести к раку. По негативному воздействию на организм в большом количестве она не менее вредна, чем сырокопченая колбаса. Об этом рассказала диетолог и эндокринолог Майра Рау, подчеркнув, что переработанное мясо, если есть его регулярно, — несет реальную опасность. При этом нормативов по употреблению колбас не существует.

© globallookpress

Употребление колбасы "ассоциировано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и некоторых форм рака". Вареная колбаса, как и копченая, содержит консерванты, которые можно отнести к канцерогенам, пишет РИА Новости со ссылкой на врача.

Дело еще и в том, что несмотря на гомогенную структуру, вареная колбаса содержит много жира. В сырокопченой колбасе жира может быть до 40-45 граммов, но и в вареной его достаточно — 25-30 граммов на 100 граммов продукта. Это насыщенный жир, ответственный при избыточном употреблении за нарушение липидного обмена, отметила врач.

Оба варианта колбас не относятся к подходящим для ежедневного употребления, подчеркнула она, посоветовав выбирать для бутербродов рыбу, запеченные птицу и мясо, нежирные сыры, овощи.

При умеренном потреблении консервы могут входить в здоровый рацион, ранее заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В числе наиболее полезных врач назвал рыбные консервы (это белок, омега-3, витамин D, кальций), бобовые и овощные.