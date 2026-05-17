Почему растет сахар вечером: пять скрытых причин в обычной еде

Повышенный сахар вечером — это далеко не всегда из-за конфет или тортов. Часто проблема кроется в самых обычных продуктах, которые кажутся безобидными. Но именно в конце дня они дают организму такую углеводную нагрузку, с которой ему тяжело справиться, пишет автор канала «Академия Вкуса».

После 50 лет наш обмен веществ замедляется. Вечером тело уже настраивается на отдых, поэтому лишние быстрые углеводы усваиваются хуже, а глюкоза в итоге может «зависнуть» в крови до самого утра.

Один из главных скрытых виновников — картошка, причем в любом виде. Мы привыкли считать пюре или отварной картофель легким ужином. Но на самом деле это чистый крахмал, который моментально превращается в глюкозу. Если после такого ужина просто лечь на диван, скачок сахара практически гарантирован, поэтому картошку лучше есть в первой половине дня.

То же самое касается и белого хлеба. Он переваривается очень быстро и бьет по сахару не слабее сладостей. Даже один небольшой кусочек за ужином способен удерживать уровень глюкозы повышенным до утра. Так что на ужин от белого хлеба лучше отказаться или заменить его на цельнозерновой.

Еще одна обманчивая привычка — перекусить на ночь кефиром с булочкой или печеньем. Сам по себе кефир организму не навредит. Но в паре с выпечкой он превращается в тяжелую углеводную бомбу, которая сильно нагружает поджелудочную железу. Кисломолочные продукты вообще стоит пить отдельно и точно не перед самым сном.

Бананы, виноград или сладкие яблоки часто кажутся безопасным перекусом. Но в них много фруктозы, которая вечером усваивается хуже и портит утренние показатели сахара. Перенесите фрукты на завтрак или обед.

Что же тогда остается на ужин? Идеально работает простая формула: белок плюс овощи. Например, кусочек рыбы, курицы или творог, а к ним — свежие или тушеные овощи, богатые клетчаткой. Такой ужин даст сытость, не вызовет резких скачков сахара и поможет организму спокойно пережить ночь.

Также эксперты советуют отказываться от колбас и майонезов, так как они перегружают организм и искажают вкусы. Несмотря на споры вокруг каш, они все еще остаются основой наших завтраков. Главное — сочетать их с белками, жирами и клетчаткой, чтобы избежать скачков сахара, как советовал «ГлагоL».