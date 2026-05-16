Эксперты объяснили, когда при ожирении необходимо хирургическое лечение

В Пироговском университете рассказали, в каких случаях пациентам с ожирением требуется хирургическое вмешательство. Рекомендации уточнила Анаит Артуровна Арутюнян, руководитель Центра интегративной антропологии и гигиенической экспертизы Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина, ассистент кафедры анатомии человека.

Операции показаны пациентам от 18 до 60 лет с хронической формой ожирения при неэффективности консервативного лечения. Хирургия возможна при индексе массы тела выше 40 кг/м² — вне зависимости от сопутствующих заболеваний, а также при ИМТ выше 35 кг/м² в сочетании с тяжёлыми состояниями, на которые можно повлиять снижением веса. Среди них: диабет 2‑го типа, заболевания суставов, синдром обструктивного апноэ сна.

При этом, по словам специалистов, решение всегда индивидуально.

«Однозначного ответа «да» или «нет» здесь быть не может — всё зависит от конкретной ситуации. Однако операция остаётся крайней мерой, и стремиться к ней нужно далеко не всем», — отмечают в университете.

До рассмотрения хирургического лечения пациент проходит этапы терапии, обозначенные в рекомендациях. Основа — немедикаментозный подход: гипокалорийная диета и увеличение физической активности. Медикаментозная терапия назначается эндокринологом и может включать монокомпонентные препараты. Подбор лекарства и дозировки проводится строго под контролем врача.