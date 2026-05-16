Перечислены главные ошибки людей, пьющих таблетки от давления

Людям с повышенным давлением нужно регулярно принимать таблетки, а не от случая к случаю.

«В вопросах медикаментозной терапии основной ошибкой остается нарушение режима приема препаратов. Пациенты часто совершают фатальную ошибку, принимая таблетки только при плохом самочувствии или самостоятельно отменяя их при нормализации показателей. Важно понимать, что современные антигипертензивные средства работают по накопительному принципу, и их стабильная концентрация в крови — единственный способ избежать резких скачков давления. Использование средств экстренной помощи для постоянного лечения также недопустимо, так как они не предназначены для долгосрочного контроля заболевания», - рассказала «Свободной Прессе» кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Анна Коробейникова.

«Иногда пациенты решают самовольно отменить препараты, потому что вроде как стало легче, давление в норме. Однако это огромная ошибка, потому что давление обязательно вернется, но уже с удвоенной силой. Некоторые пропускают дозы из-за забывчивости. Важно соблюдать одно и то же время. Или же другой вариант – принимают таблетки по требованию: стало плохо – выпил, хорошо себя чувствует – можно не пить. Но базовые гипотензивные препараты пьются системно, а не когда уже прижало. Ошибкой является также запивание таблетки чаем или кофе. Дело в том, что кофеин нейтрализует эффект, поэтому запивать лекарства следует исключительно водой», - отметила геронтолог Анна Шелобанова.

