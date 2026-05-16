Тренер назвал главные ошибки худеющих с помощью бега
Успех в снижении веса обеспечивают контроль рациона, небольшой дефицит калорий, регулярность тренировок и правильное восстановление.
«При снижении веса правильным будет стремиться к декомпозиции тела, т.е. снижению жировой массы при сохранении (а в идеале - увеличении) мышечной. И лучше отслеживать объемы и отражение в зеркале, а не цифры на весах. Начать нужно с анализа рациона, и обеспечить ежедневно белка 1,6-2,0 гр на кг текущего веса для женщин и 1,8-2,2 гр для мужчин, а жиров около 1 гр. Эти нормы повсеместно приняты и экспертами, и бегунами. Конечно, без дефицита калорий не обойтись. Но важно делать его не более 10-15% от необходимого для жизни и тренировок, эта цифра рассчитывается индивидуально», - рассказал «Свободной Прессе» старший преподаватель кафедры спортивного совершенствования ЮУрГУ (Южно-Уральский государственный университет), основатель и главный тренер Академии бега и триатлона «Ezhovteam» Владимир Ежов.
Именно небольшой дефицит позволит очень аккуратно снижать вес, улучшать показатели самочувствия и следовать этому образ жизни долгое время, не рискуя забросить все из-за чрезмерной нагрузки на психику и здоровье.
«Основные ошибки в питании, которые я отмечаю у бегунов, имеющих лишний вес — недобор белка, перебор жиров и простых углеводов, недостаток клетчатки и недостаточная гидратация. Если настроить контроль за питанием и регулярность тренировок — это даст максимальный эффект для снижения веса. Питание в дни тренировок делится на три периода: до, во время и после. Наша задача: 1. подготовить организм к тренировке; 2. эффективно, с нужной интенсивностью провести ее; 3. восстановиться после. Даже, если мы тренируемся с целью снизить вес, важно держать на нужном уровне гликоген, белок и электролиты», - отметил эксперт.