Врач объяснил, почему нельзя зажимать нос при чихании

Привычка сдерживать чихание, зажимая нос пальцами, может обернуться тяжёлыми травмами. Об этом предупредила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в комментарии для Life.ru.

По словам специалиста, самая распространённая и опасная ошибка — пытаться подавить чих, закрывая нос. В этом случае воздух под высоким давлением не выходит наружу, а устремляется в слуховые трубы, что может вызвать баротравмы: кровоизлияние в барабанную перепонку, её разрыв или повреждение слуховых косточек.

«В редких случаях может порваться мембрана окна улитки, что приводит к необратимой нейросенсорной тугоухости», — подчеркнула Демьяновская.

Врач привела пугающий клинический пример: описан случай спонтанного разрыва трахеи у мужчины, который чихнул «в себя», зажав нос и рот. Сразу после этого у него возникла боль в шее и хруст при ощупывании гортани. Компьютерная томография показала нарушение целостности стенки трахеи — воздух попал в мягкие ткани.

Кроме того, резкий скачок внутричерепного давления при подавленном чихании способен вызвать кровоизлияние в мозг.

Опасно также чихать, резко поворачиваясь или наклоняясь. В момент чихания создаётся колоссальная нагрузка на мышцы спины, диафрагму и пресс. Резкое скручивание может привести к болезненным сокращениям мышц, головокружению и даже расхождению швов у людей после полостных операций. Нагрузка на межрёберные мышцы иногда даёт острую боль, которую можно спутать с сердечным приступом.