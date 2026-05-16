К чему может привести хроническое напряжение в челюсти

Постоянное напряжение в области челюсти, особенно сохраняющееся во сне, может стать причиной стирания эмали и появления трещин в зубах. Об этом NEWS.ru рассказала реаниматолог, психолог, специалист по коррекции стресс-системы организма Мария Кривега.

Врач пояснила, что это состояние называется бруксизмом. Оно не является самостоятельным заболеванием, а служит симптомом более глубоких проблем. В подавляющем большинстве случаев ключевую роль играет хроническое психоэмоциональное напряжение.

«В первую очередь от этого страдают зубы: происходит стирание эмали, могут появляться трещины. Возникает боль в области челюсти, лица, нередко — щелчки или даже блокировка височно-нижнечелюстного сустава. Характерны утренние головные боли, тяжесть в шее и плечах», — предупредила Кривега.

По словам специалиста, при продолжительной тревоге, внутреннем напряжении или подавленных эмоциях (особенно злости) тело начинает сохранять эти ощущения на физическом уровне. Челюсть становится одной из ключевых зон, где стресс фиксируется наиболее заметно.

Усугубляют ситуацию нарушения сна, перегрузка нервной системы, а также кофеин, никотин и некоторые препараты. Стоматологические причины (особенности прикуса, асимметрия жевательной нагрузки) тоже имеют значение, но в большинстве случаев они выступают скорее усиливающим, а не первичным фактором, заключила Кривега.