Стоматолог рассказал, когда нельзя отбеливать зубы даже профессионально

Отбеливание зубов давно стало одной из самых популярных стоматологических процедур. Реклама и слоганы обещают голливудскую улыбку, и кажется, что это безопасно для всех, но это не совсем так. Даже профессиональное отбеливание — это медицинская процедура с четкими показаниями и противопоказаниями. В некоторых случаях она может не только не дать результата, но и навредить. Кому лучше отказаться от отбеливания, хотя бы временно, рассказал «Вечерней Москве» врач — стоматолог-терапевт центра инновационной медицины Damas Medical Center Магомади Халилбеков.

Когда нельзя отбеливать зубы

При кариесе и разрушении зубов

Если на зубах есть кариес, трещины или сколы, отбеливание проводить нельзя. Отбеливающий гель может проникать глубже через поврежденные ткани, вызывая резкую боль и воспаление. Сначала зубы нужно пролечить, затем заниматься эстетикой.

При заболеваниях десен

Гингивит, пародонтит, кровоточивость — все это прямые противопоказания к отбеливанию.

Отбеливание в таких условиях:

усиливает воспаление;

может вызвать раздражение слизистой;

ухудшает общее состояние десен.

Сначала нужно стабилизировать состояние тканей.

При повышенной чувствительности зубов

Если зубы уже реагируют на холодное, горячее или сладкое, отбеливание почти всегда усиливает чувствительность. Даже при щадящих протоколах дискомфорт может стать выраженным. В таких случаях сначала проводят реминерализующую терапию и только потом обсуждают отбеливание.

Детям и подросткам

До 18 лет отбеливание обычно не проводится, так как эмаль у подростков более пористая и менее минерализованная, а это повышает риск чувствительности и повреждения тканей.

Во время беременности и кормления

В этот период рекомендуется ограничиться профессиональной гигиеной.

При наличии коронок, виниров и пломб в зоне улыбки

Важно понимать: отбеливание действует только на собственные ткани зуба. Искусственные материалы не меняют цвет, и в итоге можно получить разницу оттенков. Эстетика от этого только ухудшится.

При тетрациклиновых зубах и флюорозе

Это отдельная категория. При таких изменениях цвет связан не с поверхностным налетом, а с глубокими изменениями структуры эмали. Отбеливание дает слабый эффект, требует длительных курсов, а иногда не работает вовсе. В таких случаях чаще рассматривают виниры или другие методы эстетической коррекции.

При аллергии на компоненты

Редко, но встречается индивидуальная реакция на перекисные соединения или вспомогательные вещества в геле.

Когда отбеливание действительно безопасно

Процедура может быть эффективной и безопасной, если:

зубы здоровы;

нет активных воспалений;

проведена профессиональная гигиена;

пациент осмотрен стоматологом.

Отбеливание — это контролируемое химическое воздействие на ткани зуба, поэтому главный этап — не сама процедура, а предварительная диагностика. Именно она определяет, будет ли результат красивым или проблемным.

